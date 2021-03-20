Более 60 тыс. жителей дагестанского Избербаша остались без воды

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Водоснабжение города Избербаша в Дагестане прервано из-за снижения уровня воды в водохранилище, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В зону отключения попали около шести тысяч домов, где проживают более 60 тысяч человек, в том числе 18 628 детей.

По данным МЧС, также в зону прекращения подачи воды попали 28 социально значимых объектов.

Как отметили в ведомстве, в озере "Рыбье" - основном источнике водоснабжения города - уровень воды опустился ниже уровня всасывающего узла водозабора.

Спасатели сообщили, что для обеспечения подвоза воды местным жителям по мере поступления заявок готовы 13 водовозов общей емкостью 95 тонн.

В свою очередь прокуратура республики организовала проверку в связи с отключением водоснабжения в Избербаше. Как сообщает пресс-служба ведомства, "по предварительной информации, подача воды в город была прекращена из-за попадания в канал (по которому вода поступает из озера - ИФ) грязной талой воды".