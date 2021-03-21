Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:37Заразились
на 20.03В России 4 447 570+9 632В мире 122 315 656+526 273

Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в частном жилом доме возбуждено в Новосибирской области, сообщает в воскресенье следственное управление СКР по региону.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех человек, хозяина дома и еще двух мужчин. Личности и возраст погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в частном доме на улице Советской в селе Шарчино Сузунского района. Предварительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Расследуется уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших.

Новосибирская область

Новости

Посол РФ в США Антонов вылетел в Москву для консультаций

Пандемия коронавируса

Минобрнауки разрешило студентам из эпидемиологически благополучных стран вернуться на учебу в РФ

Минобрнауки разрешило студентам из эпидемиологически благополучных стран вернуться на учебу в РФ

Что произошло за день: суббота, 20 марта

Запуск "Союза" с Байконура повторно перенесли на понедельник

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

"Роскосмос" не нашел проблем с ракетой "Союз" после переноса пуска

Козак предложил письменно закрепить договоренности о прекращении огня в Донбассе

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали более 9,6 тыс. случаев COVID-19

Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Пуск "Союза" с иностранными спутниками перенесли на 21 марта

Что случилось этой ночью: суббота, 20 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');