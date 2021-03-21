Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в частном жилом доме возбуждено в Новосибирской области, сообщает в воскресенье следственное управление СКР по региону.

"Во время тушения пожара были обнаружены тела трех человек, хозяина дома и еще двух мужчин. Личности и возраст погибших устанавливаются", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в частном доме на улице Советской в селе Шарчино Сузунского района. Предварительно, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Расследуется уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших.