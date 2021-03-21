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В Петербурге в камере "Крестов" произошло убийство

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Конфликт между сокамерниками в СИЗО-1 ("Кресты") в Петербурге закончился убийством, сообщает в воскресенье пресс-служба управления СКР по городу.

По данным следствия, накануне 33-летний мужчина, осужденный за разбой (приговор в законную силу не вступил), во время ссоры убил 38-летнего сокамерника, нанеся ему удары самодельным колющим предметом. Погибший был обвиняемым по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который повлек по неосторожности смерть человека.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщают в СКР.

Петербург Кресты СИЗО-1 СКР

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