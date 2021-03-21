Сотрудников новосибирской колонии заподозрили в злоупотреблениях

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Двое сотрудников исправительной колонии №18 Новосибирской области задержаны по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте Октябрьского райсуда Новосибирска.

Подозреваемые - Вячеслав Круглов и Евгений Гарбарт. Срок их задержания продлен на 72 часа, до 23 марта.

Подробности о том, в чем подозревают задержанных, пока не приводятся. Комментариями региональных управлений СК и ФСИН "Интерфакс" не располагает.

На сайте главного управления ФСИН по региону указано, что Круглов занимает должность замначальника колонии №18, курирующего безопасность и оперативную работу.