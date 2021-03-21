Девять сел в Дагестане оказались отрезаны лавиной

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Дагестане лавина сошла на автомобильную дорогу в Рутульском районе, в результате проезд в девять сел оказался заблокирован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.

В МЧС уточнили, что лавина сошла на окраине села Цахур. Без дорожного сообщения остаются девять сел с населением около 4 тыс. человек - Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур.

Дорожные службы утром 22 марта приступят к расчистке автодороги. В ведомстве затруднились назвать сроки и объем работ из-за темноты.