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Владельцы "Свинки Пеппы" и Angry Birds судятся из-за публикаций в соцсетях

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Владельцы брендов Angry Birds и "Свинка Пеппа" подали иски к судебному эксперту Александру Костину, который оценивает ущерб брендов от контрафакта: его обвинили в незаконном использовании образов свинки и птичек для продвижения своих услуг в соцсетях; сам Костин считает, что таким образом его пытаются отстранить от судебных разбирательств с правообладателями, пишет в понедельник "Коммерсантъ".

Как сообщает издание со ссылкой на картотеку арбитражных судов, иски к Костину, который является основателем "Школы оценщиков интеллектуальной собственности", подали компании Rovio Entertainment Oyj (Angry Birds) и Entertainment One UK Ltd ("Свинка Пеппа").

Так, в одном из исков говорится, что судебный эксперт в официальных группах школы в фейсбуке и "ВКонтакте" использовал изображения свинки Пеппы для продвижения своих курсов. "Это коммерческий паблик, где эксперт систематически предлагает купить свои услуги", - заявил "Ъ" Роман Лукьянов, руководитель юрфирмы Semenov & Pevzner, которая представляет обоих истцов.

За незаконное использование образа свинки с Костина требуют 70 тыс. рублей, а за птичек - 80 тыс., отмечает газета. Сам эксперт поясняет, что его школа разрабатывает методики для судебных экспертиз, в сообществах школы в соцсетях ведется обсуждение судебной практики, в том числе и по вышеупомянутым брендам. Костин считает, что эти иски - попытка "создать основания для его отстранения от судебной экспертизы из-за спора с правообладателями".

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отмечает, что это первый в российской практике подобный иск против судебного эксперта.

В январе суд назначил Костина экспертом по делу о нарушении прав на бренд Angry Birds: в гипермаркете "Линия" продали торт в виде одной из птичек. Теперь Rovio Entertainment требует 24 тыс. долларов с владельца магазина - корпорации "Гринн".

В прошлом году Entertainment One подала иск к компании "Симбат", которая выпускала игрушки, очень похожие на Пеппу. В итоге две компании заключили мировое соглашение, в его рамках "Симбат" заплатит владельцу бренда 20 млн рублей.

Rovio Entertainment Oyj Entertainment One Свинка Пеппа Angry Birds Александр Костин

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