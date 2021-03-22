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Тульская пенсионерка перечислила мошеннику 4,5 млн рублей

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожилая жительница Тульской области стала жертвой мошенника, перечислив тому 4,5 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, позвонивший мужчина представился сотрудником банка и убедил 72-летнюю жительницу города Щекино перевести все накопленные средства на указанные им номера.

Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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