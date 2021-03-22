Тульская пенсионерка перечислила мошеннику 4,5 млн рублей
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пожилая жительница Тульской области стала жертвой мошенника, перечислив тому 4,5 млн рублей, сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства, позвонивший мужчина представился сотрудником банка и убедил 72-летнюю жительницу города Щекино перевести все накопленные средства на указанные им номера.
Когда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.