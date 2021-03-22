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В столкновении восьми машин в Ингушетии пострадали четыре человека

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Назрановском районе Ингушетии утром в понедельник на трассе "Кавказ" столкнулись восемь автомобилей, сообщили в аварийно-спасательной службе республики.

Пострадали четыре человека, находившиеся в одной машине. Трое из них получили травмы средней степени тяжести, четвертый доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, сказал представитель службы. Он добавил, что, по предварительным данным, пострадали люди с ограниченными возможностями здоровья из Дагестана, которые ехали в автомобиле, специально оборудованном для инвалидов.

Четыре автомобиля получили легкие, несущественные повреждения и сразу покинули место ДТП, остальные - значительные. Столкновение произошло около 8:30 утра рядом с кафе "Тушоли".

Ингушетия Дагестан Кавказ

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