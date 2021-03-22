Крымского бизнесмена осудили за гибель 2 детей от яда для насекомых

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Железнодорожный районный суд Симферополя признал двоих местных жителей виновными по делу о смерти детей из-за отравления ядовитым газом год назад, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма в понедельник.

Мужчин приговорили к 3 годам и 2 годам 6 месяцам в колонии-поселении, говорится в сообщении.

Как установил суд, предприниматель снимал помещение на первом этаже жилого дома с негерметичными перекрытиями. Осенью 2019 года он решил истребить насекомых и купил спецпрепарат. Это средство он передал знакомому, который разложил таблетки.

При взаимодействии препарата с воздухом выделился ядовитый газ фосфин, который проник в квартиру на втором этаже. В результате отравились жившие там женщина и трое ее детей, двое из них - мальчик в возрасте 10 месяцев и восьмилетняя девочка - скончались.

Мужчины признаны виновными по ч.2 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека). При этом предприниматель получил более продолжительный срок, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе. Приговор в законную силу еще не вступил.