"Полюс" завершил перерегистрацию проекта Сухой Лог в Иркутскую область

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Золотодобытчик "Полюс" завершил перерегистрацию компании-оператора проекта Сухой Лог, "СЛ Золото", в город Бодайбо Иркутской области, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

До сих пор компания "СЛ Золото" была зарегистрирована в Красноярске, несмотря на то, что месторождение Сухой Лог, одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений, расположено в Иркутской области.

Capex Сухого Лога по предТЭО оцепеневается в $3,3 млрд. ПредТЭО предусматривает переработку 33,2 млн тонн руды и выпуск 2,3 млн унций золота в год. Запуск производственных мощностей и первую выплавку золота на активе предполагается осуществить в 2027 году.

Освоение Сухого Лога позволит создать 2500 рабочих мест и получить более 470 млрд рублей дохода в бюджет до 2039 года, отметил 19 марта через пресс-службу замглавы Минпромторга Алексей Беспрозванных . Для нужд проекта будет построен аэропорт в Бодайбо, расширена железнодорожная инфраструктура, проложены новые дороги и мосты.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Она разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.