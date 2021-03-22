В Госдуме сменится глава аппарата

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Госдуме сменится руководитель аппарата, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Сегодня на комитете по регламенту, а затем на Совете Думы будет рассмотрен вопрос об освобождении от должности руководителя аппарата Госдумы Татьяны Вороновой", - сказал Володин в понедельник журналистам.

Он отметил, что на этот пост планируется назначить Игоря Дивейкина, который сейчас занимает должность первого замруководителя аппараты Думы.

Воронова переходит на работу в "Новатэк", сообщил спикер Госдумы.