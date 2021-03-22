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Двух подростков и девушку осудили в Тулуне за убийство пенсионеров

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Иркутский областной суд вынес приговор двум подросткам и девушке по обвинению в ряде преступлений, в том числе убийстве. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону в понедельник.

Осужденным в настоящее время 16 и 17 лет, девушке – 20 лет. Преступление было совершено в 2019 году.

Молодые люди в Тулунском районе пробрались в частный дом, где напали на 61-летнего хозяина. Они били пенсионера бензопилой, другими предметами, душили его проводом. Пострадавший умер на месте.

Кроме того, они избили еще одного пенсионера. Ему был 71 год. У него забрали телефон и квадроцикл. Чуть позже пострадавший скончался от побоев.

Трое осужденных признаны виновными по пунктам "ж, з" части 2 статьи 105 (убийство), пункту "в" части 4 статьи 162 (разбой), части 4 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по нескольким частям и пунктам статьи 158 (кража), по пункту "в" части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов в качестве оружия).

Суд с учетом мнения гособвинения приговорил несовершеннолетних к 10 и 7 годам лишения свободы. Девушка получила 9 лет заключения в колонии общего режима.

Иркутская область Тулун

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