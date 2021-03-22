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Дело о халатности возбудили после убийства мальчика под Новосибирском

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В рамках расследования убийства шестилетнего ребенка под Новосибирском возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников системы профилактики безнадзорности, сообщает управление СКР по региону.

Установлено, что мать ребенка, обвиняемая теперь в его убийстве, 19 августа 2020 года оставила мальчика без присмотра, и ребенок упал с балкона, получив травму спины. Тогда комиссия по делам несовершеннолетних привлекла женщину к дисциплинарной ответственности, а управлению опеки и попечительства администрации Новосибирского района области было поручено вести профилактическую работу с семьей.

По данным следствия, вечером 19 марта в квартире дома в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском было обнаружено тело мальчика с множественными травмами. Следователи выяснили, мать и отчим ребенка в течение дня распивали спиртное, после чего решили заняться воспитанием мальчика, дали ему книгу, поставили в угол и сказали читать, но ребенок не смог внятно прочесть текст. Пара начала избивать мальчика и нанесла ему не менее 50 ударов, в результате чего ребенок скончался на месте.

Женщине и ее сожителю предъявлено обвинение в убийстве ребенка. На допросе отчим дал признательные показания, а мать погибшего мальчика свою причастность к преступлению отрицала. По предварительным данным следствия, отчим мальчика и ранее периодически его избивал.

Следователи пришли к выводу, что неустановленные сотрудники органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних ненадлежащим образом исполнили возложенные на них должностные обязанности.

Новосибирск

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