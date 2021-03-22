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Челябинские чиновники перешли на ОС Astra Linux

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Челябинской области региональные органы исполнительной власти завершили переход своих IT-систем на отечественную операционную систему Astra Linux, сообщила пресс-служба группы компаний Astra Linux, разработчика системы.

Там отметили, что Челябинская область стала одним из первых регионов, приступивших к переходу на отечественную ОС, и теперь она достигла целевого показателя по импортозамещени.

"На базе отечественной платформы работает 90% рабочих мест персонала, - говорится в пресс-релизе. - Теперь более 2 600 сотрудников органов власти работают с российским программным обеспечением".

Импортозамещение в регионе проходило в несколько этапов. Специалисты проанализировали ИТ-инфраструктуру и техническое состояние автоматизированных рабочих мест (АРМ) в 13 органах исполнительной власти, после чего произвели перевод 1 400 рабочих мест на отечественное программное обеспечение. Отдельной значимой частью проекта стал перевод на защищенную ОС Astra Linux Special Edition АРМ сотрудников, работающих с персональными данными граждан.

Проектом занимались эксперты Astra Linux и "Центра импортонезависимых технологий" "Гринатома".

Министр информационных технологий региона Василий Кокорюкин объявил, что теперь пройдет импортозамещение в подведомственных учреждениях органов власти и муниципалитетах региона.

Директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын отметил, что в Челябинской области удалось не только создать оптимальные механизмы миграции на импортонезависимое программное обеспечение, но и отработать различные сценарии их применения, учитывающие потребности клиентов.

"Помимо эффективного взаимодействия, мы получили ценную обратную связь, которая помогает нам развивать ОС Astra Linux так, чтобы она наилучшим образом отвечала актуальным запросам потребителей", - сказал Мылицын через пресс-службу.

Челябинская область Astra Linux Гринатом Василий Кокорюкин Роман Мылицин

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