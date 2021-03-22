Рабочий погиб под при строительстве аквапарка в Волгограде

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего во время обвала грунта в Кировском районе Волгограда, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, для возведения здания аквапарка рядом жилым комплексом "Колизей" выкопали таншею глубиной 3,6 метра и протяженность 14 метров. В понедельник рабочие укладывали в траншее песок, когда одна из стен рва обрушилась, и находившегося на дне монтажника засыпало грунтом.

"Остальные рабочие попытались оказать пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.