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Рабочий погиб под при строительстве аквапарка в Волгограде

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего во время обвала грунта в Кировском районе Волгограда, сообщает пресс-служба управления СК РФ по региону.

По предварительным данным, для возведения здания аквапарка рядом жилым комплексом "Колизей" выкопали таншею глубиной 3,6 метра и протяженность 14 метров. В понедельник рабочие укладывали в траншее песок, когда одна из стен рва обрушилась, и находившегося на дне монтажника засыпало грунтом.

"Остальные рабочие попытались оказать пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

Волгоград

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