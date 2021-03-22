Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:37Заразились
на 22.03В России 4 466 153+9 284В мире 123 207 571+393 775

Оползень сошел на федеральную трассу в Сочи

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Реверсивное движение введено на одном из участков федеральной трассы в Сочи из-за сошедшего оползня, сообщила в понедельник пресс-служба Управления автомобильных дорог "Черноморье".

Утром 22 марта на участке федеральной автодороги А-147" Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия" рядом с микрорайоном Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи произошел оползень - разрушился откос стены, укрепленной обочины, а также частично - покрытия проезжей части. При этом никто не пострадал.

Поврежденный оползнем участок трассы не имеет альтернативного объезда. По предварительным данным, протяженность поврежденного участка - 15 метров. Для восстановления дороги было решено организовать реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч, в связи с чем управление федеральных автодорог "Черноморье" готовится ввести на месте происшествия режим локальной ЧС.

Участок трассы расположен на территории Сочинского национального парка, с ним ведутся консультации. Также создана межведомственная комиссия с участием представителей администрации Сочи и ГИБДД.

Сочи

Новости

Генпрокуратура получит право представлять РФ в международных судах

Что произошло за день: понедельник, 22 марта

Дело пензенского губернатора Белозерцева

Суд арестовал четверых фигурантов коррупционного дела Белозерцева

Суд арестовал четверых фигурантов коррупционного дела Белозерцева

Брат экс-главы Дагестана Абдулатипова осужден на 12 лет

Доллар поднялся выше 75 рублей впервые с 22 февраля

Пандемия коронавируса

В РФ начаты испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа

В РФ начаты испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа

Путин обсудил "Спутник V" с главой Евросовета

Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 5 марта

Евро поднялся выше 89 рублей впервые с 5 марта
Пандемия коронавируса

Владимир Путин во вторник сделает прививку от коронавируса

Владимир Путин во вторник сделает прививку от коронавируса

СКР возбудил дело после взрыва на АЗС в Новокузнецке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');