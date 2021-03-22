Оползень сошел на федеральную трассу в Сочи

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Реверсивное движение введено на одном из участков федеральной трассы в Сочи из-за сошедшего оползня, сообщила в понедельник пресс-служба Управления автомобильных дорог "Черноморье".

Утром 22 марта на участке федеральной автодороги А-147" Джубга - Сочи - граница с Республикой Абхазия" рядом с микрорайоном Уч-Дере в Лазаревском районе Сочи произошел оползень - разрушился откос стены, укрепленной обочины, а также частично - покрытия проезжей части. При этом никто не пострадал.

Поврежденный оползнем участок трассы не имеет альтернативного объезда. По предварительным данным, протяженность поврежденного участка - 15 метров. Для восстановления дороги было решено организовать реверсивное движение с ограничением скорости до 20 км/ч, в связи с чем управление федеральных автодорог "Черноморье" готовится ввести на месте происшествия режим локальной ЧС.

Участок трассы расположен на территории Сочинского национального парка, с ним ведутся консультации. Также создана межведомственная комиссия с участием представителей администрации Сочи и ГИБДД.