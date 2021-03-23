Правительство проведет консультации с бизнесом о продлении соглашений по ценам на сахар и масло

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ведомства проведут консультации с бизнесом о продлении соглашений по сдерживанию в России цен на сахар на два месяца, на подсолнечное масло - до октября, сообщается в пресс-релизе по итогам заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары, которое провел первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Как сообщает пресс-служба правительства, принятые меры по заключению соглашений между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на белый сахар и подсолнечное масло доказали свою эффективность.

Для дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен на белый сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года. В действующих соглашениях отпускная цена белого сахара составляет 36 рублей за килограмм, розничная - 46 рублей, подсолнечного масла - 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Как сообщалось, соглашения были подписаны 16 декабря 2020 года, срок их действия заканчивается 31 марта 2021 года.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, цена на сахар и подсолнечное масло при продлении останется на том же уровне, что и в действующих соглашениях.

Одновременно предлагается принять ряд поддерживающих мер.

"Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 рублей на килограмм при условии, что цена завода не будет повышена, - говорится в пресс-релизе. - Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд рублей".

Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в правительство проект соответствующего документа.

Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 марта подготовить и представить в правительство помесячный график (на 6 месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за один килограмм.

Для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла.

Кроме того, на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тыс. тонн. Проект соответствующего акта должен быть внесен Минэкономразвития в правительство не позднее 1 апреля.

В настоящее время пошлина составляет $340 за тонну.

По информации Минсельхоза, которая приводится в пресс-релизе, для увеличения производства сахара в этом году будут расширены посевные площади под сахарной свеклой, они превысят 1 млн га. Производство составит не менее 40 млн тонн, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара. "Этого объема будет достаточно для гарантированного обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", - заверили в министерстве.

Как заявили в Минпромторге (его сообщение также приводится в пресс-релизе), крупные и средние торговые сети соблюдают условия действующих соглашений. В текущих условиях мировой конъюнктуры их продление позволит избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования. "Субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, а значит, способствует увеличению предложения "на полке" и окажет давление и на цены во всех сегментах", - отметили в Минпромторге.

Первый вице-премьер обратил особое внимание на необходимость более активно работать с сельхозпроизводителями и переработчиками продукции в целях недопущения сезонного колебания цен, отмечается в пресс-релизе правительства.