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Вылетевший из Новосибирска лайнер "Аэрофлота" вернулся в аэропорт

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Новосибирска в Хабаровск во вторник, вернулся в аэропорт "Толмачево" из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщили "Интерфаксу" в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Примерно через 40 минут после вылета у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие, командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. По прибытии пассажира передали медикам, самолет после этого вылетел в пункт назначения", - сказали в надзорном ведомстве.

Посадка и взлет прошли штатно. Оснований для каких-либо проверок нет, сказал собеседник агентства.

Аэрофлот Новосибирск Западно-Сибирская транспортная прокуратура

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