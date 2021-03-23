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Спецназ российской армии перешел на новые компактные рационы питания

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Новые компактные рационы питания, которые позволяют быстро восстановить энергию, начали получать части Воздушно-десантных войск (ВДВ), морской пехоты и армейского спецназа, сообщает Минобороны России.

"Малогабаритный рацион питания – это новая разработка. Поставки рациона стартовали в войска в марте текущего года", - сказано в сообщении, распространенном во вторник.

Новыми пайками планируется обеспечивать военнослужащих ВДВ, а также воинские части и подразделения специального назначения, морской пехоты и других воинских частей при выполнении задач в случаях, когда приготовление горячей пищи не представляется возможным, информирует ведомство.

Отмечено, что индивидуальный паёк стал компактней по габаритам и на треть меньше по весу.

"По эргономическим показателям вес всего рациона питания стал меньше на 450 грамм при сохранении оптимальной калорийности, а 450 грамм – это 27% от веса существующих рационов питания", - говорится в сообщении.

В новых "спецрационах", отмечают в министерстве, "большое количество продуктов, содержащих углеводы". "Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных учебно-боевых действий очень важно", - сказано в пресс-релизе.

Новый рацион, говорится в сообщении, выгодно отличается от ранее применявшихся широким ассортиментом мясных и мясорастительных консервов. Так, в паёк вошли "мясо птицы тушёное", "печень пикантная по-восточному", "мясо птицы с картофелем и овощами", "плов с говядиной", "макароны по-флотски", "каша гречневая с печенью".

Также в новом наборе увеличено количество фруктового или ягодного концентрата, добавлены шоколадно-ореховая паста, калорийные фруктовые палочки. Предусмотрен сухой молочный напиток, сообщает ведомство.

Минобороны РФ

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