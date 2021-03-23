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Полицейский и журналист осуждены за вымогательство у топ-менеджера банка "Хоум Кредит"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику МВД России Рахману Шайдаеву и главному редактору журнала "Налоговая политика и практика" Асламбеку Паскачеву по делу о вымогательстве 200 млн рублей у зампреда правления банка "Хоум Кредит".

"С учетом позиции государственного обвинителя Тверской межрайонной прокуратуры суд приговорил Шайдаева к 4 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Паскачева – к 4 годам лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком", - сообщили журналистам в столичной прокуратуре во вторник.

Кроме того, суд оштрафовал обоих фигурантов дела на полмиллиона рублей. Суд также лишил их обоих классных чинов налоговой службы РФ. Паскачев также лишен государственной награды – орден Дружбы. Шайдаев взят под стражу в зале суда.

"В суде установлено, что в 2017-2018 годах в отношении коммерческого банка ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" была проведена налоговая проверка, по результатам которой 25 февраля 2019 года составлен акт о крупной недоимке по налогам и сборам. После этого Шайдаев и Паскачев ввели в заблуждение заместителя председателя правления банка о своих возможностях повлиять на решение налогового органа и снизить размер недоимки. Они потребовали от банкира 200 млн рублей под предлогом передачи в качестве взятки должностным лицам ФНС России", - рассказали в прокуратуре.

Осуществить свой план они не смогли, так как банкир сообщил об их действиях в правоохранительные органы.

В итоге 18 марта 2020 года Шайдаев был задержан в гостинице "Москва Марриотт Ройал Аврора" при получении от потерпевшего $300 тысяч в качестве первой части требуемой суммы денежных средств.

МВД Рахман Шайдаев Асламбек Паскачев Хоум Кредит

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