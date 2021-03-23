Несколько десятков овец заморили голодом на ставропольской ферме

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Ставропольском крае после гибели на ферме 65 овец возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными, сообщила краевая прокуратура.

Массовый падеж скота произошел на ферме в Изобильненском районе. Экспертиза выяснила, что животных плохо кормили и они умерли от истощения.

Еще до гибели животных плановая проверка условий зимовки скота, которую провели специалисты из администрации округа и Изобильненской районной станции по борьбе с болезнями животных, установила, что на этом предприятии мало заготовили кормов на зимне-стойловый период. Проверяющие рекомендовали исправить ситуацию.

На 1 января на ферме числилось более 4600 голов овец.

Сейчас туда уже завезли концентрированные корма, отметили в прокуратуре.