В Подмосковье умер младенец, оставленный матерью без присмотра дома

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Младенец, оставленный матерью без присмотра дома, погиб в Подмосковье, начата прокурорская проверка, сообщила "Интерфаксу" представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева.

"По имеющейся информации, в городском округе Солнечногорск 21 марта женщина оставила в квартире без присмотра 3-месячного мальчика", - сказала представитель ведомства. Вернувшись домой, она обнаружила сына мертвым, добавила Григорьева.

Между тем, источник "Интерфакса" уточнил, что женщина страдала эпилепсией и состояла на учете в медицинских органах. "Предварительная причина смерти ребенка - болезнь легких", - сказал собеседник агентства.

В ходе прокурорской проверки, по славам Григорьевой, "будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей" в плане воспитания детей.

Проведение проверки поручено Солнечногоркой городской прокуратуре.