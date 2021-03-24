Смольный купит для госнужд 136 квартир размером до семи комнат

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет имущественных отношений Петербурга объявил аукционы на приобретение 136 квартир для государственных нужд, сообщило АО "Российский аукционный дом" (РАД), на электронной площадке которого пройдут торги. Город готов потратить за все эти квартиры не более 1,39 млрд рублей.

Чиновников интересуют трех-, четырех-, пяти-, шести- и семикомнатные квартиры, площадь которых варьируется от 66 до 171 кв. м. Больше всего в плане закупок четырехкомнатных квартир площадью от 90 кв. м (60 объектов.

Согласно документам закупки, максимальная стоимость самой маленькой квартиры составляет 7,8 млн рублей, стоимость самой большой квартиры - 16,49 млн рублей.

Для кого предназначено это жилье, в документах не уточняется.

Заявки на аукционы будут приниматься до 30 и 31 марта, и 1 апреля, в зависимости от аукциона.