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Омского предпринимателя убили во дворе собственного дома

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Обстоятельства убийства гендиректора местной компании расследуют в Омске. Об этом сообщил в среду "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, тело бизнесмена с огнестрельным ранением было обнаружено накануне вечером во дворе его дома в садоводческом товариществе на территории Ленинского округа.

Погибший является генеральным директором омской компании "Тент-Сервис 55". У предпринимателя находилась при себе крупная сумма наличных – около миллиона рублей, которые остались на месте преступления, добавил источник.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР факт убийства "Интерфаксу" подтвердили, однако никаких подробностей не сообщили.

По факту смерти мужчины возбуждено уголовное дело.

Компания "Тент-Сервис 55" имеет в Омске два филиала и занимается ремонтом и изготовлением каркасов и тентов для грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов.

Омск

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