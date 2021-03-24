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Петербургские депутаты будут выпускать постановления после отчетов чиновников

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - ЗакСобрание Петербурге приняло в первом чтении поправки в городской устав, которые позволят им оформлять в виде постановления свои предложения по итогам ежегодных отчетов чиновников. Поправки поддержали 44 депутата, один воздержался.

Законопроект собравшимся представил единоросс Сергей Никешин. Он отметил, что в год собрание заслушивает около двух десятков подобных докладов - от губернатора, вице-губернаторов, Контрольно-счетной палаты, омбудсменов, ГУ МВД и представителей других органов власти. Затем депутаты задают отчитывающимся вопросы и выдвигают пожелания и рекомендации от себя и от своих избирателей.

"Конечно, они будут носить рекомендательный характер", - отметил Никешин и высказал мнение, что такой формат малоэффективен, а заявления депутатов оказываются пустыми и популистскими.

По словам единоросса Андрея Васильева, предложенные изменения в устав помогут бороться с "пустыми" заявлениями чиновников.

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский в свою очередь назвал формулировки законопроекта "весьма застенчивыми" и далекими от норм эффективного контроля исполнительной власти.

Петербург ЗакСобрание Сергей Никешин Борис Вишневский Единая Россия

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