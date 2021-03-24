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Черногория выдала РФ 2 обвиняемых в мошенничестве и нарушении авторских прав

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Из Черногории экстрадированы двое мужчин, разыскивавшихся по каналам Интерпола за мошенничество и нарушение авторских прав, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уллубий Мадиев обвиняется в преступлении по ст. 159 УК РФ (мошенничество), сказала Волк журналистам. "В 2008 году, находясь в Махачкале, злоумышленник убедил своего знакомого в том, что является успешным участником фондового рынка. Якобы у него есть возможность получать информацию об изменении курсов валют, благодаря чему он зарабатывает крупные суммы денег", - заявила представитель МВД.

По ее словам, Мадиев предложил знакомому принять участие в новом бизнес-проекте, вложив 50 млн рублей. Взамен он обещал 30 процентов годовых. Получив эту сумму и не планируя ее возвращать, он скрылся за границей. На основании запроса управления МВД по Дагестану его объявили в международный розыск.

Кроме того, в Россию из Черногории экстрадирован обвиняемый в нарушении авторских и смежных прав Виктор Жилин.

"По предварительным данным, с 2002 по 2008 год Жилин, являясь руководителем ГУП "Проектный институт "Архангельскгражданпроект", приобрел и установил на 22 компьютерах организации контрафактные экземпляры программного обеспечения. Ущерб от незаконных действий превысил 2 млн рублей", - сказала Волк. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст. 146 УК РФ (нарушение авторских и смежных прав), добавила она.

По ее словам, фигурант покинул Россию и в 2019 году на основании запроса УМВД России по Архангельской области был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

В результате обоих подозреваемых задержали в Черногории, сегодня по ходатайству Генпрокуратуры РФ их передали российским правоохранительным органам, заключила Волк.

Ирина. Волк МВД РФ Черногория

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