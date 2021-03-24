В Петербурге запрет на публичные мероприятия и работу ночных клубов продлен до конца апреля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге до 30 апреля продлили запрет на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек) и курение кальянов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

В соответствии с изменениями в постановление 121 вводятся и отдельные послабления. Так, с 25 марта до 40 человек увеличивается допустимое количество гостей, которые могут присутствовать на торжественной регистрации брака.

Также с 25 марта необходимо согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий только численностью более 75 человек. Ранее необходимо было согласовывать мероприятия численностью свыше 50 человек.

При этом сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения.

Запрет на митинги и пикеты действует в Петербурге с начала пандемии.