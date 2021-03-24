Полиция Ленобласти сообщила о нехватке участковых

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Проблему нехватки участковых уполномоченных полиции в Ленинградской области решить не удается, несмотря на доплаты, сообщил в среду заместитель начальника регионального главка МВД Виктор Борисенко.

"В 2019 году (региональным правительством - ИФ) было принято решение по выплате так называемых субсидий сотрудникам полиции. Мы рассчитывали, что тем самым увеличится денежное довольствие, и мы сможем более качественно и быстро укомплектовать данную службу. Но вопрос пока остается актуальным, он на постоянном контроле у начальника Главного управления (МВД по Ленобласти - ИФ)", - сказал Борисенко, отчитываясь перед депутатами Законодательного собрания региона.

В свою очередь парламентарии привели жалобы местных жителей на отсутствие полиции в городе Кудрово, население которого стремительно растет. Нехватку участковых отметили также в населенных пунктах Всеволожского и Ломоносовского районов области.

Борисенко отметил, что недостаточная укомплектованность является не единственной проблемой полиции региона. В прошлом году региональный главк МВД выявил такие недостатки в работе силовиков, как отсутствие полицейских на своих рабочих местах, "слабая профилактика преступлений и правонарушений, низкий уровень эффективности руководства и контроля за деятельностью подчиненных", сказал он.

В связи с этим главк принял решение о реорганизации ряда территориальных отделов, отделений, пунктов полиции. Также проводится оптимизация кадров: сокращена большая часть должностей руководителей, которые являлись вакантными длительное время; вместо них введены дополнительные должности участковых, оперативников, инспекторов патрульно-постовой службы и других сотрудников, которые непосредственно работают с населением.

В региональном главке ожидают, что указанные меры помогут снизить уровень преступности и стабилизируют ситуацию в области охраны порядка и общественной безопасности.