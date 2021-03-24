Глава совета директоров "Восточной верфи" попросил расследовать "оборонные" хищения

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров АО "Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) Геннадий Лазарев заявил в Заксобрании Приморья о крупных хищениях в рамках гособоронзаказа на предприятии. Он обратился к начальнику краевого управления МВД Олегк Стефанкову и отметил, что расследование затянулось.

"На предприятии выявлены хищения денег гособоронзаказа на многие сотни миллионов рублей. Материалы уже больше года находятся в вашем ведомстве. Прокуратура заявляет, что надо возбуждать уголовное дело", - сказал Лазарев, который является депутатом регионального парламента.

"Если говорить о полиции, ситуация такая - материалы направляются в краевую полицию, из краевой - в городскую. Из городской - в районную, из районной в транспортную... И вот уже больше года материалы ходят из кабинета в кабинет, денег нет, на предприятии более тысячи работающих. Никаких мер не принимается", - сказал депутат.

Он попросил Стефанкова взять на контроль этот вопрос. Тот пообещал ознакомиться с материалами.

"Если есть основание и прокуратура нас поддержат, то я не вижу вопросов о возбуждении уголовного дела, отвечу вам лично", - сказал глава УМВД.

В пресс-службе "Восточной верфи" "Интерфаксу" сообщили, что по инициативе совета директоров компании прошла аудиторская проверка деятельности предприятия за 2011-2016 годы. Проверка выявила "факты отвлечения денежных средств на сумму более 1 млрд рублей в интересах сторонних организаций, а также хищения денежных средств, предназначенных на выполнение гособоронзаказа".

"По выявленным фактам хищений в правоохранительные органы направлены заявления для принятия решения в порядке статьи 144-145 УПК РФ. До настоящего времени по материалам проверки уголовные дела не возбуждены", - пояснил сотрудник пресс-службы предприятия.

АО "Восточная верфь" (бывший Владивостокский судостроительный завод) - одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. С января 2020 года является единственным на Дальнем Востоке предприятием оборонно-промышленного комплекса - резидентом Свободного порта Владивосток, реализующим инвестиционный проект на основе действующего предприятия. Технические возможности предприятия позволяют производить полный цикл работ по постройке кораблей и судов длиной до 120 метров, шириной до 16 метров, высотой до 25 метров и водоизмещением до 3,5 тыс. тонн.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", членам совета директоров АО "Восточная верфь" Геннадию Лазареву и Андрею Мирошниченко принадлежит 19,55% и 5,75% акций, соответственно.