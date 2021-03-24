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Строительство моста через Лену в Якутии наполовину оплатит государство

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госэкспертиза строительства моста через реку Лена в Якутии начнется в течение недели, половину проекта профинансирует бюджет РФ, сообщил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"С руководителем Якутии мы подробно обсудили вопрос пересчета стоимости моста, технических решений, за счет чего можно удешевить, и источники финансирования. Мы договорились, что примерно половину расходов возьмет на себя бюджет РФ, половину – возьмет регион вместе с концессионером", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что точная стоимость проекта будет известна, ориентировочно, в конце апреля.

"В ближайшую неделю проект уже зайдет в экспертизу, и будет понятна его стоимость. (...) Думаю, что через 30 дней у нас будут результаты с точной стоимостью проекта", - отметил Хуснуллин.

Как сообщалось, в конце 2019 года дочерняя компания "Ростеха" – ООО "РТ-Развитие бизнеса" – и группа "ВИС" создали консорциум "Национальная инфраструктурная компания" (НИК) для реализации проекта строительства моста через реку Лена. Правительство региона в январе 2020 года определило компанию концессионером строительства. В НИК структура "Ростеха" получила 33,4%, "ВИС" – 66,6%. Концессионное соглашение будет действовать в течение 25 лет.

В декабре 2020 года Сбербанк открыл концессии кредитную 10-летнюю линию на 25 млрд рублей на строительство моста. Общий объем бюджета проекта на инвестиционной стадии оценивался банком в 83 млрд рублей.

По первоначальному плану сдать мост в эксплуатацию планировалось в первом квартале 2026 года. Власти Якутии рассматривают возможность завершить строительство раньше срока – в 2024 году. Приступить же к строительству моста планируется в этом году.

Автомобильный переход через Лену свяжет три федеральные и пять региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и международный аэропорт. Как отмечают власти региона, ввод объекта "обеспечит круглогодичную транспортную доступность для 83% населения Якутии", объем грузоперевозок, предположительно, вырастет до 6 млн тонн, пассажиропоток – до 8 млн человек в год.

Мост также позволит региону ежегодно экономить свыше 4 млрд рублей из-за изменения логистики "Северного завоза".

Группа "ВИС" – российский инфраструктурный холдинг, ведущий операционную деятельность с 2000 года. Компания инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры и реализует проекты ГЧП и концессий.

Якутия Марат Хуснуллин

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