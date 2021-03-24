Аэросани потеряли ход на Неве в центре Петербурга

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Частные аэросани потеряли ход в акватории Невы у Троицкого места в Петербурге, сообщает в среду пресс-служба управления МЧС по городу.

Спасатели доставили на берег шестерых человек, которые находились в транспортном средстве, в том числе двух детей.

⚡Группа людей едва не оказалась в Неве во время ЧП с аэросанями в центре Петербурга



ЧП произошло возле ресторана у Троицкого моста Северной столицы в среду, 24 марта. pic.twitter.com/KosagjDsUp — Пятый канал Новости (@5tv) March 24, 2021

Спасенных осматривают медики.

Аэросани - самоходное транспортное средство с воздушным винтом в качестве движителя. Оно опирается на лыжи и предназначено для передвижения по снегу и льду.