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Планировавшего теракт красноярского подростка направили на принудительное лечение

Его также освободили от уголовной ответственности

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Первый Восточный окружной военный суд освободил от уголовной ответственности подростка из Красноярского края, готовившего террористический акт в школе, и направил его на принудительное психиатрическое лечение, сообщает в среду пресс-служба управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

"Согласно заключению судебной экспертизы, уголовно-наказуемые деяния совершены несовершеннолетним в состоянии невменяемости", - говорится в сообщении.

Поэтому суд решил освободить подсудимого от уголовной ответственности и отправить на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специального типа.

При этом суд установил, что 15-летний учащийся планировал взорвать самодельное устройство 1 сентября прошлого года для "дестабилизации деятельности органов власти", однако исполнить задуманное не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Суд квалифицировал действия подростка по четырем статьям УК РФ: по ч.1 ст.30, ч.1 ст.205 (приготовление к совершению взрыва, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений), ст.205.3 (прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности), ч.1 ст.222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 с.223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств).

В сентябре прошлого года сотрудники ФСБ задержали подростка из города Минусинска Красноярского края, подозреваемого в подготовке теракта в одной из школ. По данным следствия, он планировал привести в действие самодельные взрывные устройства на торжественной линейке 1 сентября, для чего какое-то время занимался изучением инструкции по их изготовлению и хранил необходимые компоненты в нежилом строении.

В ходе одного из допросов подросток признал свою вину и раскаялся.

Также в сентябре ФСБ сообщила о предотвращении ряда нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов и о задержании 13 человек, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений.

При этом в центре общественный связей ведомства отмечали, что 11 из задержанных являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей.

Красноярский край Генпрокуратура РФ Минусинск ФСБ

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