Новгородская облдума отклонила поправки "о бедных кандидатах в депутаты"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Новгородская областная дума отклонила законопроект об уменьшении объема избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений на выборах регионального заксобрания, сообщили "Интерфаксу" в парламенте. Законопроект поддержали 10 депутатов, 16 проголосовали против, один воздержался.

Инициативу, которую в кулуарах заксобрания назвали "законом о бедных кандидатах", разработал руководитель фракции КПРФ в думе Валерий Гайдым.

Он предложил уменьшить избирательные фонды кандидатов и избирательных объединений с 12 и 60 млн рублей до 3 и 20 млн соответственно. Он считает, что это уравняло бы шансы на избрание кандидатов и партий с разными финансовыми возможностями.