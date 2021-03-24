В Дагестане сошедшие за трое суток 14 лавин перекрыли дороги к десяткам сел

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Дорожные службы в полную силу вовлечены в работы по расчистке горных районов Дагестана после схода снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

"В Цунтинском, Гунибском, Рутульском, Тляратинском районах Дагестана за последние трое суток сошло 14 лавин. Некоторые из них до сих пор расчищают дорожники", - говорится в сообщении.

В частности, по данным ведомства, две лавины сошли в Цунтинском районе республики, расчистка снежных завалов завершена, транспортное сообщение с Цунтинским районом и Бежтинским участком восстановлено.

Пять лавин сошли на двух участках автодороги "Гунибское шоссе-Вантляшевский перевал" в Гунибском районе.

"Перекрыто движение автомобилей. На одном участке имеется угроза повторного схода. Работы по расчистке приостановлены до мониторинга участка схода лавин. Ориентировочное время открытия дороги – вечер 25 марта. На втором участке расчистка завершена", - говорится в сообщении.

Сошедшая днем в среду крупная лавина в Тляратинском районе на дороге "Анцух - Тлярата" закрыла транспортное сообщение с 29 селами и райцентром. Ориентировочное время открытия проезда - 19:00. Между тем, там сохраняется опасность повторного схода лавины.

Сложной, по данным ведомства, остается ситуация в Рутульском районе.

"Здесь продолжается движение лавинных масс. В данный момент проезд к 9 населенным пунктам и двум погранзаставам закрыт. За трое суток здесь сошло шесть крупных лавин. Первая снежная лавина сошла 21 марта на 37 километре автомобильной дороги "Рутул - Лучек - Джиных" в селе Цахур. Ее расчистили. Затем этот же участок накрывало лавиной еще несколько раз, в связи с чем работы по расчистке были приостановлены, так как сохраняется опасность повторного схода лавины. Ориентировочно, проезд к селам отроют 26 марта к 14:00", - отмечает Минтранс.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану сообщили, что в Рутульский район направлена дополнительная помощь спасателей.

"Для оказания помощи населению и мониторинга обстановки, связанной со сходом лавин, в населенный пункт Цахур Рутульского района Дагестана направлены спасатели Дагестанского поисково-спасательного отряда, Хивского ПСО, Ахтынского ПСО, а также рабочая группа ГУ МЧС России по РД с беспилотным летательным аппаратом. Всего на месте 21 человек и 5 единиц техники. От дорожных служб для расчистки снега задействовано 3 единицы инженерной техники", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о сходе лавин в Рутульском и Цунтинском районах Дагестана. В первом случае снежная лавина накрыла три автомобиля и закрыла дорогу к девяти селам.