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Суд арестовал главного "криминального авторитета" Татарстана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вахитовский районный суд Казани в среду отправил под арест Сергея Нейдерова, более пяти лет занимавшего высшее положение в преступной иерархии Татарстана.

Нейдерову предъявлено обвинения по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), сообщается на сайте суда.

Ранее стало известно, что МВД Татарстана возбудило уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Казани, более пяти лет являвшегося главным "криминальным авторитетом" республики.

По информации ведомства, ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство подозреваемый имел неформальный статус "положенца по Татарстану" и фактически занимал высшую ступень в преступной иерархии в регионе.

Он принимал меры по созданию устойчивых связей между самостоятельно действующими преступными группами и группировками, назначал "смотрящих" за районами, городами Татарстана и в исправительных учреждениях республики. Участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, а также контролировал поступление денег в воровской "общак" и их распределение.

Нейдеров был задержан 23 марта. В ходе обысков по месту его жительства и на даче обнаружены две тетради с записями о поступлении и расходе денежных средств "общака", а также вещи с воровской символикой и предмет, похожий на пистолет Макарова с патронами, симкарты, телефоны и деньги в российской и зарубежных валютах.

Казань Татарстан МВД

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