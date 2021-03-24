Мигранта доставили в полицию за намаз на дороге в Петербурге

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Приезжий из Средней Азии привлечен к административной ответственности в Петербурге за нарушение правил дорожного движения, сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МВД в среду.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован мужчина, совершающий намаз на проезжей части в Петербурге. Рядом с молящимся был припаркован автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Полицейские изучили данное видео и оперативно установили личность мужчины. "Это мигрант из Средней Азии. Его уже нашли и доставили в отдел. В отношении него составлен протокол за нарушение пешеходом правил дорожного движения (ст. 12.29 КоАП РФ - ИФ)", - сообщили "Интерфаксу" в главке.

По словам собеседника агентства, автомобиль у мужчины изъяли для проверки, поскольку полицейские сомневаются, законно ли он владел машиной.

Кроме того, иностранца проверят на предмет соблюдения миграционного законодательства РФ, добавили в главке.