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В Челябинске у самолета S7 перед вылетом стало вытекать топливо

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Авиарейс авиакомпании S7 сообщением "Челябинск - Москва" задержан из-за технической неисправности. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"25 марта в 07:05 после буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна авиакомпании "Сибирь" сообщением "Челябинск-Москва (Домодедово)", рейс S7-1142, в аэропорту Челябинска произошло авиационное событие: обнаружена течь топлива", - говорится в сообщении.

На борту самолета находилось 170 пассажиров, в том числе 15 несовершеннолетних, пострадавших нет.

Отмечается, что на период устранения возникшей технической неисправности пассажиры находятся в зоне регистрации аэропорта.

Транспортная прокуратура в связи с инцидентом организовала проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.

В пресс-службе аэропорта Челябинска "Интерфаксу" подтвердили, что рейс авиакомпании S7, который должен был вылететь в 07:05, задержан предварительно до 15:00 из-за технической неисправности.

По словам сотрудника пресс-службы, решается вопрос об отправке за пассажирами запасного борта.

Челябинск Москва S7

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