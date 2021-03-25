В Великом Новгороде упал купол собора XVII века

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Один из куполов обрушился с Воскресенского собора XVII века в Великом Новгороде, передает корреспондент "Интерфакса" с места ЧП.

С пятиглавого собора упал один из малых куполов. По счастливой случайности при обрушении главки никто из местных жителей не пострадал.

По данным местных СМИ, ранее с того же храма упали главный купол (в 2013 году) и одна из малых главок. Наиболее вероятной причиной могла стать ветхость: все купола собора находятся в аварийном состоянии, кресты на них накренены к земле, в деревянной обшивке – большие дыры.

Воскресенский собор был построен в 1698-1700 годах на территории Деревяницкого монастыря, в местечке Деревяницы.

После революции 1917 года службы в нем прекратились. В годы Великой Отечественной войны собор получил серьезные повреждения. После ремонтно-восстановительных работ в конце 1960-х - начале 1970-х годов использовался как склад новгородского завода "Стекловолокно".