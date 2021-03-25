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Великому Новгороду не хватило денег на "Стену скорби" в память о репрессированных

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Дума Великого Новгорода в четверг отказалась от установки "Стены скорби" в память о новгородцах, репрессированных в годы советской власти. Об этом сообщили "Интерфаксу" в думском пресс-центре.

"Причиной отказа стали проблемы с финансированием", - уточнил собеседник агентства.

Согласно проекту, стоимость работ с благоустройством территории должна была составить 6,3 млн рублей.

Как сообщалось, решение об установке этого монумента в историческом центре города та же дума приняла 29 сентября 2020 года. Проект мемориального комплекса разработал известный новгородский скульптор Вадим Боровых. Проект был одобрен региональным обществом реабилитированных.

Центральной частью композиции должны были стать отлитые из бронзы фигуры трех детей и их матери – "жены врага народа" и "детей врага народа", охваченных ужасом после ареста их отца и мужа. Здесь же, на каменных плитах планировали выбить фрагмент поэмы "Реквием" Анны Ахматовой. На обратной стороне плит планировалось отразить судьбы арестованных, сосланных и расстрелянных: тюремная решетка, колючая проволока лагерей и расстрельная стена со следами пуль.

Открыть мемориал предполагалось к 31 октября 2021 года.

Великий Новгород

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