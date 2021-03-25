Бизнесмен получил срок за попытку взорвать конкурента

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Башкирии Стерлитамакский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 34-летнего бизнесмена из Ишимбайского района. Он признан виновным в попытке взорвать руководителя конкурирующей фирмы, сообщила региональная прокуратура.

Подсудимый был "формальным директором" компании, пострадавший - руководитель компании, занимающейся газификацией объектов, следует из пресс-релиза. Следствие и суд установили, что ранее пострадавший пожаловался в полицию на противоправную деятельность фирмы подсудимого.

После жалобы в полицию подсудимый решил конкурента убить, решил суд. Для этого он в гараже собрал бомбу, привез ее в Стерлитамак и установил на калитке дома пострадавшего. Взрыв произошел утром, когда хозяин дома вышел погулять с собакой. Его жизнь спасло то, что он наклонился в момент взрыва.

"В результате инцидента потерпевшему причинен вред здоровью и его имуществу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Его конкурент признан виновным в покушении на убийство общеопасным способом, изготовлении взрывчатки и огнестрельного оружия и их незаконном хранении и перевозке, а также в умышленном уничтожении имущества путем взрыва.

Суд назначил ему реальный срок в колонии, оштрафовал на 350 000 рублей и взыскал с него 200 000 рублей ущерба.

Вину он не признал. Приговор в силу не вступил.