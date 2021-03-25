Задержан подозреваемый в нападении на самбиста Мирзаева в 2016 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Следствие по делу об избиении чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева в 2016 году в Москве задержало одного из подозреваемых, сообщила представитель столичного главка следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По подозрению в совершении указанного преступления задержан один из фигурантов 1993 года рождения. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова в четверг журналистам.

Она не уточнила имен задержанного и потерпевшего. Между тем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевшим является спортсмен Мирзаев, а фигурантом дела - 28-летний Магомед Манилов.

По версии следствия, в ночь на 31 декабря 2016 года несколько человек "проникли в квартиру потерпевшего, расположенную по улице Восточная, где, угрожая огнестрельным оружием, применяя бейсбольную биту и цепь, подвергли мужчину жестокому избиению".

Потерпевший был госпитализирован. В ходе следствия удалось установить личности нападавших, они были объявлены в федеральный розыск. Уголовное дело расследовалось по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия (по ч. 2 ст. 112 УК РФ) и о нарушении неприкосновенности жилища, совершенном с применением насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

Мирзаев - чемпион мира по боевому самбо, выступает и в смешанных единоборствах. В 2011 году он стал фигурантом уголовного дела. Тогда во время драки спортсмен ударил 19-летнего юношу и тот ударился об асфальт, а затем скончался в больнице. Экспертиза установила отсутствие прямой взаимосвязи между ударом, который нанес Мирзаев, и смертью юноши. Мирзаев в итоге был приговорен к двум годам ограничения свободы.