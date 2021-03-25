Российский спутник сделал снимок перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российский спутник "Канопус В" сделал снимок контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале и заблокировавшего движение по нему, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Снимок со спутника он опубликовал в своем твиттере.

Суперконтейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канал.

Снимок сделан спутником "Канопус В" орбитальной группировки @roscosmos pic.twitter.com/fwgRfIAfrI — РОГОЗИН (@Rogozin) March 25, 2021

Между тем ситуационно-кризисный центр МИД РФ в четверг в твиттере предупреждает, что работа по разблокированию Суэцкого канала может занять несколько недель.

Контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник, 23 марта, в 7:40 по местному времени (8:40 по Москве) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ранее сообщалось, что в четверг утром возобновились работы по снятию контейнеровоза с мели. Его пытаются сдвинуть с места с помощью восьми больших буксиров.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тысяч тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это судно - одно из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.