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Заключенный в Забайкалье погиб при ремонте канализации угольным шлаком

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Один заключенный колонии в городе Нерчинск Забайкальского края получил смертельные травмы, еще один получил ожоги при попытке починить канализацию. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Отмечается, что ЧП в исправительной колонии №1 (Нерчинск) произошло 18 марта. Спустя несколько дней один из пострадавших скончался от полученных травм.

В тот день трое заключенных были направлены на работы по устранению протечки канализационной трубы.

Уточняется, что для устранения аварии был использован угольный шлак, который относится к опасным отходам. "Сотрудники исправительного учреждения достоверно знали о том, что осужденные не обладают специальными познаниями и навыками для выполнения таких работ. Помимо этого, заключенные не были обеспечены средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Из-за воспламенения шлака один мужчина получил множественные ожоги 40% тела 1-2 степени. У второго заключенного было обожжено 60% тела, в том числе дыхательные пути, спасти его не удалось.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).

Забайкальский край

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