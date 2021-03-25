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В Петербурге депутат отсудил у чиновника 1 рубль компенсации морального вреда

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Невский районный суд Петербурга удовлетворил иск депутата Александра Изотова к главе муниципального образования Лиговка-Ямская Вадиму Войтановскому о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из картотеки суда.

В четверг Изотов сообщил в соцсети, что по решению суда Войтановский должен заплатить ему 1 рубль в качестве компенсации морального вреда. Также главу муниципалитета обязали возместить депутату судебные издержки и опубликовать опровержение оспариваемых сведений.

Иск был связан с публикациями в группе Войтановского во "ВКонтакте", где об Изотове сообщалось как о "преступнике, пойманном на месте преступления"; эти высказывания цитировались в СМИ, уточнил депутат.

Он отметил, что Войтановский на заседания не являлся, а его юристы заявили, что группу, в которой публиковались посты, ведут помощники политика.

Изотов добавил, что в рамках разбирательства ему пришлось сделать лингвистическую экспертизу, которая подтвердила, что в размещенных в группе Войтановского материалах содержатся "негативные высказывания" о нем, его деятельности, личных, деловых и моральных качествах.

Как сообщалось, в феврале 2020 года глава муниципального округа Лиговка-Ямская Войтановский обвинил депутатов местного Совета Изотова и Михаила Шабалкина во взломе помещений в администрации муниципалитета и краже 20 книг из серии "Жизнь замечательных людей", 10 бамбуковых салфеток, двух банок кофе и чайной чашки из сервиза. Войтановский писал, что Изотова застали вечером "за подбором ключей и попыткой проникновения" в один из кабинетов администрации, где оппозиционные депутаты якобы пытались провести "бесконтрольный прием избирателей". Обнаружив пропажу вещей, Войтановский написал заявление в полицию.

Изотов уточнил, что оспариваемые публикации Войтановского в настоящий момент удалены.

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