Замглавы МИД РФ увидел в министерской встрече НАТО шаг к конфронтации с Россией

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Итоги министерской встречи НАТО нуждаются в анализе, но очевидно, что альянс идет по пути обострения отношений с Россией, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Конечно, надо изучить итоги министерской встречи, не делать скоропалительных выводов. Но очевидно одно, что НАТО идет по пути конфронтации с Россией", - сказал он журналистам.

По его словам, НАТО "не может избавиться от того, чтобы найти свое предназначение в новых условиях безопасности без угрозы с Востока". "Как мы видим, все последние годы изыскиваются все новые аргументы, причины, которые не имеют никакого отношения к реальности, чтобы продолжать доказывать общественному мнению западных стран, что разворот НАТО к Востоку, дополнительные военные усилия на восточном фланге оправданы и отвечают интересам безопасности альянса", - сказал он.

"Все это не так", - заявил дипломат.

"Мы не можем серьезно воспринимать те обвинения, которые бросаются с высших эшелонов натовской иерархии", - добавил Грушко.

Он также выразил недоумение в связи с предложением генсека НАТО Йенса Столтенберга обсуждать разногласия по "Северному потоку 2" в рамках альянса.

"А тут НАТО вообще ни при чем. Причем здесь "Северный поток" и причем здесь НАТО?" - сказал Грушко, комментируя по просьбе "Интерфакса" эту идею.

Накануне Столтенберг после обсуждения Североатлантическим советом на уровне глав МИД стран альянса отношений с РФ констатировал сложность отношений с Россией и ее нежелание участвовать в конструктивном диалоге.

В частности, генсек североатлантического альянса заявил, что Россия продолжает курс на наращивание военных возможностей в самых разных частях света. Он также обвинил РФ в агрессивных действиях в киберпространстве, в попытках вмешательства в выборы в других странах, распространении дезинформации. "Несмотря на многолетнее давление и попытки привлечения России к конструктивному диалогу, она усиливает репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами", - заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что министры иностранных дел обсудили в Брюсселе тему "Северного потока 2", общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет. По его словам, Североатлантический альянс может быть платформой для обсуждения темы газопровода.