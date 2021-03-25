Задержан мужчина, открывший стрельбу из автомата в центре Новосибирска

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Полицейские задержали 23-летнего новосибирца, устроившего ночью 23 марта стрельбу из движущегося автомобиля в центре города, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В течение суток были установлены все, кто находился в машине в момент инцидента, в том числе и сам стрелявший - 23-летний житель Заельцовского района Новосибирска, заявили в ведомстве.

Как установили сотрудники полиции, задержанный, ехавший в компании на автомобиле ВАЗ-2107, на площади Ленина несколько раз выстрелил холостыми из охолощенного автомата Калашникова.

Со слов задержанного, он сделал это для съемок видеоролика.

В отношении подозреваемого полицейские составили административный протокол по ч.2 ст.20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах).

Центральный суд Новосибирска мужчину признал виновным административном правонарушении и оштрафовал на 40 тыс. рублей. Автомат и патроны к нему конфискованы.