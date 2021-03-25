ЦБ попросили отсрочить введение требований к финустойчивости страховщиков

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс попросил Банк России дать дополнительный переходный период для небольших страховщиков при введении новых требований по оценке их финансовой устойчивости и платежеспособности. Об этом сообщила пресс-служба ВСС.

Юргенс уже обсудил проблему с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной. В том числе, они затронули темы "дальнейшего развития страхового рынка, темы реформирования медицинского страхования, ОСАГО, ситуации вокруг бизнеса по страхованию жизни, поднимались вопросы, связанные с усилением защиты прав потребителей".

Комментируя обращение к руководству ЦБ в защиту небольших страховщиков, Юргенс пояснил "Интерфаксу", что "с учетом пережитого периода ограничительных мер из-за COVID-19 им трудно поддерживать бизнес в сбалансированном состоянии. Ужесточение регуляторных требований к оценке платежеспособности, запланированное на начало июля, может привести к драматическим последствиям для небольших игроков на страховом рынке, особенно для тех, кто работает в регионах, где заметней снижение платежеспособного спроса населения. Предоставление отсрочки по введению дополнительных регуляторных требований к оценке платежеспособности и финустойчивости необходимо небольшим страховщикам, чтобы определить свою дальнейшую судьбу".

При этом Юргенс отметил, что требования к финустойчивости страховщиков обсуждаются регулятором и страховым сообществом уже 1,5 лет, они ориентированы на международные европейские директивы для страхового рынка и принципы МСФО. "Крупные страховые компании в РФ с первым этапом нововведений, запланированных на 1 июля 2021 года, справляются", - считает Юргенс.

"Надо понимать, что принципиальные решения регулятора о повышении устойчивости системы страхования в стране меняться не будут. Поэтому речь может идти о дополнительной отсрочке введения первого этапа требований с учетом сложившейся в условиях пандемии ситуации, - сказал Юргенс. - Мы просим передышки".

Ранее о растущей тревоге представителей средних страховых компаний по поводу дальнейшей судьбы журналистам сообщил глава "Росгосстраха" Геннадий Гальперин. В ходе пресс-конференции он сказал: "Несколько страховщиков уже приходили на переговоры в "Росгосстрах". При этом речь не шла о покупке их компаний. Они просили нас просто забрать страховые портфели". "Таких претендентов на передачу портфеля к "Росгосстраху" обращалось три", - уточнил Гальперин "Интерфаксу".

Эксперт другой крупной страховой компании пояснил агентству: "У ведущих страховщиков также есть опасения в связи с поэтапным введением новых требований регулятора, но иного рода. Их беспокоит, что часть активов, принимаемых в расчет, в перспективе будут признаваться "плохими", оценка их платежеспособности ухудшится. К примеру, "ухудшат репутацию" обязательные отчисления в гарантийные фонды профессиональных союзов страховщиков, сформированные по обязательным видам страхования, в том числе по ОСАГО в силу законодательных требований".

"Эти средства фондов РСА, НССО или НСА - защищенные и предназначенные для выплат клиентам - не будут учитываться регулятором как прежде. Фонд гарантийных выплат РСА превышает 15 млрд рублей, выбытие таких средств из расчета резервов не может не сказаться на оценке платежеспособности страховщиков", - считает собеседник "Интерфакса".

По его мнению, уход средних компаний из регионов не всегда может быть компенсирован крупными игроками. "В частности, в Крыму в основном работают небольшие страховщики", - отметил он.

Новая концепция оценки финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков начала обсуждаться по инициативе ЦБ несколько лет назад и прошла согласование со страховым сообществом. Требования регулятор предполагает вводить новации поэтапно - до 2023 года.

Первый блок положений вступает в силу 1 июля 2021 года - это требования по расчету величины собственных средств, где в расчете нормативного соотношения будут учитываться нормативный размер маржи платежеспособности и оценка влияния концентрационного риска.

Собственные средства страховщика, согласно новой концепции, определяются как разница между всеми активами и обязательствами СК. Новые требования к расчету собственных средств (капитала) учитывают риск изменения стоимости активов и обязательств при определении достаточности капитала.

Помимо показателя, характеризующего страховые риски, принятые страховщиком (нормативный размер маржи платежеспособности), вводится новый показатель, характеризующий объем рисков, принимаемых страховой компанией в связи с ее инвестиционной деятельностью.