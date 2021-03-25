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Неизвестный напал с оружием на центр приема платежей в Петербурге

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Приморском районе Петербурга мужчина устроил стрельбу в центре приема платежей и похитил деньги, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, вечером в четверг неизвестный мужчина вошёл в центр приема платежей на проспекте Испытателей и выстрелил из неустановленного оружия в кассира-операциониста. Это позволило ему похитить из кассы 149,5 тыс. рублей.

С места происшествия преступник скрылся, говорится в сообщении. Пострадал ли кассир, не уточняется. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напавшего ищут.

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