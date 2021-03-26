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Нацпарк "Кыталык" в Якутии попал в предварительный список ЮНЕСКО

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Национальный парк "Кыталык" в Аллаиховском районе попал в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает в пятницу пресс-служба Минэкологии Якутии.

"Национальный парк "Кыталык" смог попасть в обновленный предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Теперь нацпарку предстоит подготовить пакет документов совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ", - говорится в сообщении.

После того, как документы будут готовы, нацпарк попадет в основной список ЮНЕСКО.

Национальный парк "Кыталык" находится в Аллаиховском районе Якутии. Общая площадь составляет около 1,9 млн га. Парк включен в международную сеть особо охраняемых местообитаний редких журавлей Северо-Востока Азии.

Кыталык - якутское название стерха, одного из самых редких видов журавлей. В национальном парке расположено более 70% гнездовых территорий восточносибирской популяции.

Якутия ЮНЕСКО

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