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Двое взрослых и ребенок погибли в результате ДТП в Новосибирской области

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Двое взрослых и ребенок погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Новосибирской области, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МВД России по региону.

По данным ведомства, в 04:40 по местному времени в пятницу в Каргатском районе на автодороге Р-254 "Иртыш" водитель 1983 года рождения на Renault Sandero ехал в сторону Омска и на 1278 км выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "КамАЗ" с прицепом.

"В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров Renault, в том числе малолетний ребенок (личности и возраст погибших пассажиров устанавливаются)", - говорится в сообщении. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Новосибирская область

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